الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من العائلة الحاكمة

11:47 ص

الوكيل الإخباري- صدر عن الديوان الملكي السعودية اليوم البيان التالي:





انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غد السبت الموافق 3 / 5 / 1447 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.



تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.





