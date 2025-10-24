الجمعة 2025-10-24 01:38 م
 

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من العائلة الحاكمة

الجمعة، 24-10-2025 11:47 ص
الوكيل الإخباري-   صدر عن الديوان الملكي السعودية اليوم البيان التالي:اضافة اعلان


انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غد السبت الموافق 3 / 5 / 1447 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 
