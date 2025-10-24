الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من العائلة الحاكمة

انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غد السبت الموافق 3 / 5 / 1447 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
-
أخبار متعلقة
-
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى التراجع عن خطة الاستيطان في منطقة (E1)
-
لليوم الرابع على التوالي .. مسيّرات تهاجم مطار الخرطوم
-
أردوغان يتهم إسرائيل بانتهاك الاتفاق
-
مصر.. سوداني يقتل شقيقه في الهرم
-
ألاباما تنفذ تحكم الإعدام بحق رجل في قضية صدمت الأميركيين
-
رسالة من زوجة البرغوثي إلى ترامب .. ماذا طلبت ؟
-
الاتحاد الأوروبي يؤيد تحديد سن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
-
مقتل 20 شخصا إثر اندلاع حريق في حافلة بولاية أندرا براديش الهندية