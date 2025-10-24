الجمعة 2025-10-24 04:44 م
 

الدين العام الأردني يرتفع إلى 46.8 مليار دينار

الجمعة، 24-10-2025 01:39 م
الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام للأردن ارتفع ليصل إلى 46.849 مليار دينار حتى نهاية آب من العام الحالي، ليشكّل ما نسبته 119% من الناتج المحلي الإجمالي.اضافة اعلان


ووفقاً للبيانات المنشورة على موقع وزارة المالية، فإن إجمالي الدين العام ارتفع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب بمقدار 2.688 مليار دينار، إذ بلغ إجمالي الدين العام مع نهاية العام الماضي 44.161 مليار دينار.

وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن إجمالي ما تم استدانته من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من قبل الحكومة وصل إلى 10.951 مليار دينار حتى نهاية آب.
 
 
