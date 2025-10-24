الجمعة 2025-10-24 01:37 م
 

خريجون يطالبون أمانة عمان بتعديل شرط العمر في الوظائف المطروحة
 
الجمعة، 24-10-2025 12:19 م
الوكيل الإخباري-   أثار شرط العمر في إعلانات التوظيف الأخيرة الصادرة عن أمانة عمان الكبرى جدلاً واسعاً بين الخريجين، الذين اعتبروا أن تحديد عمر المتقدمين من مواليد عام 2000 وما بعده يمثل ظلماً للخريجين القدامى ويحدّ من فرصهم في المنافسة على الوظائف الهندسية المطروحة.اضافة اعلان


وقال عدد من المتقدمين إن هذا الشرط "غير منطقي"، مشيرين إلى أن العديد من مواليد عام 2000 ما زالوا على مقاعد الدراسة الجامعية، في حين يُستثنى خريجون مضى على تخرجهم أعوام عديدة رغم امتلاكهم الخبرة والمؤهلات المطلوبة.

وطالب المحتجون أمانة عمان بإعادة النظر في شرط العمر وتعديله ليشمل مواليد عام 1990 فما فوق لجميع الوظائف الهندسية، تحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدين أن الهدف من التوظيف يجب أن يكون الكفاءة والخبرة لا سنة الميلاد.
 
 
