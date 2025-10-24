خريجون يطالبون أمانة عمان بتعديل شرط العمر في الوظائف المطروحة

وقال عدد من المتقدمين إن هذا الشرط "غير منطقي"، مشيرين إلى أن العديد من مواليد عام 2000 ما زالوا على مقاعد الدراسة الجامعية، في حين يُستثنى خريجون مضى على تخرجهم أعوام عديدة رغم امتلاكهم الخبرة والمؤهلات المطلوبة.
وطالب المحتجون أمانة عمان بإعادة النظر في شرط العمر وتعديله ليشمل مواليد عام 1990 فما فوق لجميع الوظائف الهندسية، تحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدين أن الهدف من التوظيف يجب أن يكون الكفاءة والخبرة لا سنة الميلاد.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية دير علا تُحيل مشروع مصنع إعادة تدوير البلاستيك الزراعي إلى المستثمر المختص
-
رسالة مؤثرة من "العم غافل" في وداعية حزينة للتلفزيون الأردني
-
انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني عشر للطبيب العام
-
جلسة حوارية حول الرؤية المستقبلية لتطوير القطاع الزراعي
-
مدير أوقاف عجلون يتفقد المشاريع الوقفية في عبين عبلين
-
وزير الاستثمار يزور منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق
-
أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يستقبل وفدًا من منظمة "هيومن أبيل"
-
مجتمعون يتوافقون على إجراءات وقف معاناة المواطنين من حوادث السير على طريق البترول