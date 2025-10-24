شهيدان وجريحان بغارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان

02:10 م

الوكيل الإخباري- استشهد اثنان وجرح آخران بغارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على طريق بلدة تول في النبطية جنوبي لبنان. اضافة اعلان





وقال مصدر أمني في بيروت: "تم تسجيل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة بعلبك في البقاع اللبناني".



وأضاف: أن "الطيران المسيّر الإسرائيلي قصف جرافات كانت تقوم بورشة إعمار في بلدة الخيام جنوبي لبنان".



