شهيدان وجريحان بغارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان

وقال مصدر أمني في بيروت: "تم تسجيل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة بعلبك في البقاع اللبناني".
وأضاف: أن "الطيران المسيّر الإسرائيلي قصف جرافات كانت تقوم بورشة إعمار في بلدة الخيام جنوبي لبنان".
