الأردن ومصر يطالبان المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة

وأكّدا استمرار الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ورفض التهجير والتحذير منه.
كما أكد الوزيران ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة وإدخال المساعدات اللازمة ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة بشكل فوري.
الصفدي يثني على مواقف سلوفينيا الداعمة لفلسطين ويؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة
