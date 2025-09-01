الإثنين 2025-09-01 11:18 م
 

الأردن ومصر يطالبان المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة

الإثنين، 01-09-2025 09:49 م
الوكيل الإخباري-   عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي اجتماعًا تشاوريًا تنسيقيا على هامش منتدى بليد الاستراتيجي العشرين في سلوفينيا، وذلك في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمر إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة.اضافة اعلان


وأكّدا استمرار الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ورفض التهجير والتحذير منه.

كما أكد الوزيران ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة وإدخال المساعدات اللازمة ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة بشكل فوري.
 
 
