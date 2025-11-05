الأربعاء 2025-11-05 08:29 م
 

وفد إعلامي إيطالي يزور البترا

الأربعاء، 05-11-2025 06:45 م

الوكيل الإخباري- استقبلت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الأربعاء، وفدا إعلاميا إيطاليا يزور المملكة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، بهدف الترويج للمقومات السياحية الفريدة التي يتميز بها الأردن وتسليط الضوء على مدينة البترا باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم.

وبحث مفوض إدارة شؤون المحمية الأثرية والسياحة في السلطة، المهندس يزن المحادين، مع الوفد الواقع السياحي الحالي والجهود المبذولة لتعزيز تجربة الزوار في مدينة البترا.


واستمع الوفد خلال اللقاء، إلى إيجاز حول المبادرات التي تنفذها السلطة لحماية الموقع الأثري، وتنظيم حركة الزوار، وضمان استدامة الموقع الأثري للأجيال القادمة.


وأكد المحادين، أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الدولية في إبراز الأردن كوجهة آمنة وجاذبة للسياح، مشيرا إلى أن البترا ما تزال تحظى باهتمام واسع من السياح الأوروبيين، وأن السلطة تعمل على تنويع المنتج السياحي من خلال توفير تجارب متعددة تشمل مسارات المشي والتجارب الثقافية وكرم الضيافة البدوية الأصيلة.


وأعرب أعضاء الوفد الإعلامي الإيطالي عن إعجابهم بجمال البترا وعراقتها، مثمنين الجهود التي تبذلها سلطة إقليم البترا في الحفاظ على الموقع وتحسين الخدمات المقدمة للزوار.


وتأتي الزيارة في إطار التعاون المستمر بين سلطة إقليم البترا وهيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة والآثار للترويج للأردن عالميا وإبراز القيمة العالمية الاستثنائية لمدينة البترا.

 
 
