الأربعاء 2025-11-05 08:29 م
 

سلطة المياه تطلع على واقع الخدمات في عين البيضا

الأربعاء، 05-11-2025 06:52 م

الوكيل الإخباري- زار أمين عام سلطة المياه، المهندس سفيان البطاينة اليوم الأربعاء، منطقة عين البيضا في محافظة الطفيلة، في إطار جهود السلطة لتعزيز خدمات إيصال المياه وتحسين البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.

واطلع البطاينة خلال الزيارة بحضور مدير إدارة عقد مياه الطفيلة المهندس ربيع العمايرة، على واقع خدمات المياه في المنطقة، والاستماع إلى احتياجات المواطنين في المناطق التي تشهد نموا في البنيان من أجل استحداث خطوط ناقله لخدمة المناطق الجديدة.


وأكد حرص السلطة على تنفيذ مشاريع تمديد خطوط المياه إلى المناطق المستحدثة وضمان التزويد المائي، مشيرا إلى أن هذه المشاريع سيتم إدراجها ضمن الموازنة الجديدة، وسيبدأ العمل بتنفيذها قبل نهاية الربع الأول من عام 2026، بما يضمن تحسين خدمة المياه ووصولها بعدالة وانتظام لجميع المواطنين.


وأكد البطاينة التزام وزارة المياه بمتابعة تنفيذ المشاريع وفق جدول زمني واضح ومعلن، والتواصل مع أهالي المناطق لضمان تقديم خدمات مائية تلبي تطلعات المواطنين وتنعكس إيجابا على حياتهم اليومية.

 
 
