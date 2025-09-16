الثلاثاء 2025-09-16 10:16 م
 

الأردن يسجل 10 آلاف إصابة بالسرطان سنويا

الأردن يسجل 10 آلاف إصابة بالسرطان سنويا
الأردن يسجل 10 آلاف إصابة بالسرطان سنويا
 
الثلاثاء، 16-09-2025 09:32 م
الوكيل الإخباري-  قال المُثقِّف الصحي في مركز الحسين للسرطان محمد عباس، إن الأردن يسجل قرابة 10 آلاف إصابة بالسرطان سنويا.اضافة اعلان


وبين عباس، خلال محاضرة بعنوان "بيئة صحية ضد السرطان" في جرش، أن المركز يعمل وفق استراتيجية تقوم على 3 محاور: المحور الأول الوقاية وتقوم على اتباع نمط حياة صحي، والمحور الثاني الكشف المبكر، والمحور الثالث تأمين رعاية.

وأوضح أن العمل يجري على دراسة لتوحيد البروتوكول علاج مرضى السرطان بالمستشفيات العسكرية والحكومية مع البروتوكول المتبع في مركز الحسين للسرطان في ظل اتفاقية الحكومة الخاصة بتأمين رعاية.

وكشف عباس بأن التدخين (السجائر، الفيب، الأرجلة) يرتبط بقرابة 20 نوع من السرطان، موضحا أن إحصائية كشفت أن متوسط عمر المدخنين هم فئة الشباب بعمر الـ 17 عاما من فئة الذكور وعمر الـ 24 عاما من فئة الإناث.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ن

أخبار محلية حظر استيراد مركبات "الجنك" و"السالفج" اعتباراً من تشرين الثاني المقبل

ن

أخبار محلية نقابة أطباء الأسنان: تراجع في الإيرادات وعزوف عن التسديد

النائب العام يصدر قرارًا بحظر النشر في قضية "العين الأسبق"

أخبار محلية النائب العام يصدر قرارًا بحظر النشر في قضية "العين الأسبق"

الأردن يسجل 10 آلاف إصابة بالسرطان سنويا

أخبار محلية الأردن يسجل 10 آلاف إصابة بالسرطان سنويا

ل

أخبار محلية توضيح حكومي حول زيادة الرواتب وإزالة الدعم عن الخبز وإصدار عفو عام عن مخالفات السير

ط

أخبار محلية وفد عسكري إسباني يزور قيادة الحرس الملكي الخاص

الكشف عن سبب إصابة 5 طلاب بتسمم غذائي في اربد

أخبار محلية الكشف عن سبب إصابة 5 طلاب بتسمم غذائي في اربد

الصفدي: أمن الجنوب السوري امتداد لأمن الأردن واستقرار سوريا ضرورة للمنطقة

أخبار محلية الصفدي: أمن الجنوب السوري امتداد لأمن الأردن واستقرار سوريا ضرورة للمنطقة



 
 





الأكثر مشاهدة