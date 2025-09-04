الأردن يشارك في قمة الثقافة والتراث والفنون والدبلوماسية في اندونيسيا

الوكيل الإخباري- يشارك الأردن في أعمال قمة الثقافة والتراث والفنون والدبلوماسية والابتكار (CHANDI 2025)، التي تستضيفها مدينة بالي في إندونيسيا، ما بين الثالث والخامس من أيلول الحالي.

اضافة اعلان



ووفق بيان صحفي صادر عن وزارة الثقافة اليوم الخميس، مثّل الأردن في القمة التي افتتحها وزير الثقافة الأندونيسي الدكتور فاضل زون مندوبًا عن رئيس جمهورية اندونيسيا، أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال الأحمد العياصرة، إلى جانب السفير الأردني في جاكرتا الدكتور صدقي العموش.