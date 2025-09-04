الأردن يشارك في قمة الثقافة والتراث والفنون والدبلوماسية في اندونيسيا

ووفق بيان صحفي صادر عن وزارة الثقافة اليوم الخميس، مثّل الأردن في القمة التي افتتحها وزير الثقافة الأندونيسي الدكتور فاضل زون مندوبًا عن رئيس جمهورية اندونيسيا، أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال الأحمد العياصرة، إلى جانب السفير الأردني في جاكرتا الدكتور صدقي العموش.
وألقى العياصرة، كلمة الأردن في الجلسة الافتتاحية المخصصة لرؤساء الوفود، حيث أكد من خلالها أن الثقافة والفنون تمثلان قوة ناعمة لتعزيز السلم العالمي والتقارب الإنساني.
