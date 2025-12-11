الأردن والإمارات يبحثان تعزيز التعاون وتطورات المنطقة

الخميس 2025-12-11 11:53 م

الخميس، 11-12-2025 11:19 م
الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في أبو ظبي اليوم محادثات ركّزت على سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحثت التطورات في المنطقة.اضافة اعلان


وأكّد الوزيران خلال لقائهما في أبو ظبي متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن والإمارات، والحرص المشترك على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في عديد المجالات، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وبحث الصفدي والشيخ عبدالله تطورات الأوضاع في غزة، وأكّدا ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وشدّدا على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع والمضي نحو المرحلة الثانية من الاتفاق.

كما بحث الوزيران الأوضاع في الضفة الغربية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة.

وبحث الصفدي والشيخ عبدالله عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
 
 


