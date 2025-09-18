الأردن يعزز جاهزيته لتنفيذ المساهمات المناخية المحددة وطنياً بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة البيئة، اليوم الخميس، تحت رعاية وزير البيئة أيمن سليمان، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، مشروع "دعم الجاهزية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0)"، وذلك بتمويل من برنامج الجاهزية التابع للصندوق الأخضر للمناخ.

اضافة اعلان



ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة التغير المناخي، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة واستدامة.



ويمثل المشروع، خطوة إستراتيجية في مسار الأردن لتحقيق التزاماته ضمن اتفاق باريس للمناخ، وانسجاماً مع سياسة تغير المناخ (2022 – 2050)، ورؤية التحديث الاقتصادي، والخطة الوطنية للتكيف، إلى جانب الإستراتيجيات القطاعية ذات الصلة.



ويُركّز المشروع، على تطوير الخبرات الفنية، وتحسين آليات رصد التمويل المناخي، وتعزيز مشاركة مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع مراعاة إدماج النوع الاجتماعي وتمكين الباحثات والعالمات في مجالات المناخ. ومن المتوقع أن يستفيد من أنشطته التدريبية ما يقارب 500 مشارك من مختلف القطاعات.



وأكد مدير مديرية التغير المناخي في وزارة البيئة المهندس بلال الشقارين، أن تحديث المساهمات المحددة وطنياً يشكل محطة أساسية في مسيرة الأردن نحو خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيؤسس لبنية مؤسسية وفنية تسهم في تسريع التنفيذ، وتعزيز أنظمة الرصد والإبلاغ والتحقق بما يتماشى مع اتفاق باريس. وأضاف: "رغم محدودية الموارد والتحديات الاقتصادية، فإن العمل المناخي ضرورة تنموية واستثمارية تتيح خلق فرص عمل، وتعزز التنافسية، وتضمن مستقبلاً أفضل بمشاركة جميع فئات المجتمع."



من جهتها، أوضحت القائمة بأعمال مدير برامج البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رنا صالح، أن البرنامج شريك إستراتيجي في دعم منظومة العمل المناخي الوطني، من خلال المساعدة في جمع البيانات، ومراجعة التشريعات، وتعبئة التمويل المناخي، بما يضمن مواءمة السياسات مع أهداف التنمية المستدامة.