الأردن يعزي فيتنام بضحايا الإعصار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأحد، عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة بضحايا الإعصار الذي ضرب الأقاليم الوسطى في البلاد؛ ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وإجلاء الآلاف.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب فيتنام الصديقة في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

 
 
