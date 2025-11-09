الأردن يعزي فيتنام بضحايا الإعصار

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأحد، عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة بضحايا الإعصار الذي ضرب الأقاليم الوسطى في البلاد؛ ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وإجلاء الآلاف.

