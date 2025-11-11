توجيهات ملكية بإرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني من قطر

الثلاثاء 2025-11-11 10:01 ص
 

الثلاثاء، 11-11-2025 08:59 ص

الوكيل الإخباري-   بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، مساء أمس الاثنين، بإرسال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي مزودة بطاقم طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية، ومجهزة بوحدة عناية مركزة لإخلاء مواطن بعد تعرضه لحالة طبية حرجة في دولة قطر الشقيقة.

ووصلت الطائرة الى عمان، فجر اليوم الثلاثاء، وعلى متنها المواطن والذي تم نقله إلى مدينة الحسين الطبية لاستكمال العلاج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

 
 
