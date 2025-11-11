توجيهات ملكية بإرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني من قطر

ووصلت الطائرة الى عمان، فجر اليوم الثلاثاء، وعلى متنها المواطن والذي تم نقله إلى مدينة الحسين الطبية لاستكمال العلاج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
أشغال معان تنتهي من مشروع صيانة طريق الرصيف الملوكي
-
الامن العام : 9 إصابات بحوادث سير
-
فريق أردني ينجح في رصد مذنب نادر قادم من الفضاء بين النجوم من صحراء المملكة
-
حادثا سير منفصلان يسببان أزمة مرورية في شارع السلام
-
بدء صرف المخصصات المالية للفصل الصيفي للطلبة في جامعات الجنوب
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
ميدالية ذهبية للأردن في الملاكمة بدورة ألعاب التضامن الاسلامي