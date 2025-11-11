توجيهات ملكية بإرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني من قطر

الوكيل الإخباري- بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، مساء أمس الاثنين، بإرسال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي مزودة بطاقم طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية، ومجهزة بوحدة عناية مركزة لإخلاء مواطن بعد تعرضه لحالة طبية حرجة في دولة قطر الشقيقة.

اضافة اعلان