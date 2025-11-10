ارتفاع كبير في أسعار الذهب بالاردن

وبحسب التسعيرة اليومية، وصل غرام الذهب عيار 21، إلى 83 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 79.6 دينارا لجهة الشراء.
كما بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 95 و 73.5 و56.2 دينارا على الترتيب.
