الإثنين 2025-11-10 01:03 م
 

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بالاردن

ارتفاع على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثانية
الذهب
 
الإثنين، 10-11-2025 11:10 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، بواقع 1.60 دينار للغرام الواحد عيار 21، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة اليومية، وصل غرام الذهب عيار 21، إلى 83 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 79.6 دينارا لجهة الشراء.


كما بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 95 و 73.5 و56.2 دينارا على الترتيب.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المحامي معن الفاعوري

أخبار محلية حزن على مواقع التواصل بعد وفاة المحامي معن الفاعوري

دواء “الكولشيسين”

أخبار محلية الأردن.. نقص حاد في دواء “الكولشيسين” يثير قلق مرضى حمى البحر الأبيض المتوسط

للا

فن ومشاهير حقيقة طلاق هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يدعو لبحث إنشاء نافذة استثمارية مشتركة مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية

الملك يلتقي في طوكيو مع رئيس جمعية الصداقة الأردنية اليابانية

أخبار محلية الملك يلتقي في طوكيو مع رئيس جمعية الصداقة الأردنية اليابانية

"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تفتتح المعرض الخاص بمتجرها الإلكتروني في مجمع الملك الحسين للأعمال

أخبار الشركات "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تفتتح المعرض الخاص بمتجرها الإلكتروني في مجمع الملك الحسين للأعمال

14

فن ومشاهير أول رد فعل من دينا الشربيني على دعم مي عمر لـ آن الرفاعي

74

منوعات امرأة تهاجم مالك محل مجوهرات بمسحوق فلفل فيصفعها 20 مرة في الهند - فيديو



 
 



الأكثر مشاهدة