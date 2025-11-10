ارتفاع كبير في أسعار الذهب بالاردن

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، بواقع 1.60 دينار للغرام الواحد عيار 21، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة اليومية، وصل غرام الذهب عيار 21، إلى 83 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 79.6 دينارا لجهة الشراء.