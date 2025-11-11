جراح: مشادات النواب طبيعية ويمكن أن تحدث بأي برلمان

وأكدت أنه لم يتم إقصاء أي كتلة في هذا التوافق.
ولفتت إلى أنه سيكون هناك جلسة للنواب يوم الأربعاء للتوافق على كافة اللجان.
وأشارت إلى أن ما جرى اليوم من مشادات بين عدد من النواب يمكن أن يحدث بأي برلمان، متحدثة بأنها لم ترَ في ما حدث أي تجاوز.
