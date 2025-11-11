جراح: مشادات النواب طبيعية ويمكن أن تحدث بأي برلمان

07:41 م

الوكيل الإخباري- أكدت مساعدة رئيس مجلس النواب النائبة هالة الجراح، الثلاثاء، أنه تم التوافق على 17 لجنة نيابية من أصل 20 باستثناء لجان الزراعة والعمل والإدارية.





وأكدت أنه لم يتم إقصاء أي كتلة في هذا التوافق.



ولفتت إلى أنه سيكون هناك جلسة للنواب يوم الأربعاء للتوافق على كافة اللجان.



وأشارت إلى أن ما جرى اليوم من مشادات بين عدد من النواب يمكن أن يحدث بأي برلمان، متحدثة بأنها لم ترَ في ما حدث أي تجاوز.

