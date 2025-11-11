الثلاثاء 2025-11-11 08:47 م
 

ديون بلدية المفرق تتجاوز 7 ملايين دينار والسداد مفتوح للمواطنين والمستأجرين

ديون بلدية المفرق تتجاوز 7 ملايين دينار والسداد مفتوح للمواطنين والمستأجرين
ديون بلدية المفرق تتجاوز 7 ملايين دينار والسداد مفتوح للمواطنين والمستأجرين
 
الثلاثاء، 11-11-2025 08:32 م
الوكيل الإخباري-  بلغت قيمة ديون بلدية المفرق الكبرى المستحقة على المستأجرين ورسوم المسقفات 7 ملايين و100 ألف دينار، وفقًا لرئيس لجنة البلدية الدكتور محمد خلف الفايز.اضافة اعلان


وقال الفايز إن ديون البلدية على المستأجرين لأملاك البلدية الصناعية والتجارية والأكشاك تبلغ 2 مليون و600 ألف دينار، في حين تبلغ قيمة مستحقات البلدية من رسوم المسقفات المستحقة على المواطنين 4 ملايين و500 ألف دينار لافتًا إلى أنه في حال تمكنت البلدية من تحصيل تلك المستحقات، لا سيما مع التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء بهذا الخصوص، فإن ذلك سينعكس إيجابًا على تحسين الوضع المالي للبلدية، الذي يُعتبر حرجًا جدًا سواء بالنسبة لمستحقاتها المالية أو الديون المتراكمة عليها.

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء أن على المواطنين والمستأجرين المبادرة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء المتعلق بديون البلديات من المسقفات وبدل إيجار أملاكها قبل نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أنه في حال عدم المبادرة بالسداد قبل نهاية الفترة المحددة، فإنه سيصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال يواصل اقتحام وهدم المنازل في الضفة

فلسطين عاجل الاحتلال يواصل اقتحام وهدم المنازل في الضفة

ديون بلدية المفرق تتجاوز 7 ملايين دينار والسداد مفتوح للمواطنين والمستأجرين

أخبار محلية ديون بلدية المفرق تتجاوز 7 ملايين دينار والسداد مفتوح للمواطنين والمستأجرين

تطوير برامج تدريبية مشتركة في الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال المهنية

أخبار محلية تطوير برامج تدريبية مشتركة في الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال المهنية

أمين عام النقل يلتقي خبراء الأرصاد البريطانية والمعهد الدولي لإدارة المياه

أخبار محلية أمين عام النقل يلتقي خبراء الأرصاد البريطانية والمعهد الدولي لإدارة المياه

ترامب يوجه "انتقادًا مفاجئًا" لفرنسا

عربي ودولي ترامب يوجه "انتقادًا مفاجئًا" لفرنسا

الخارجية تقدم المواساة لأُسر ضحايا الطائرة التركية

أخبار محلية الخارجية تقدم المواساة لأُسر ضحايا الطائرة التركية

جراح: مشادات النواب طبيعية ويمكن أن تحدث بأي برلمان

شؤون برلمانية جراح: مشادات النواب طبيعية ويمكن أن تحدث بأي برلمان

عشر لقاءات للملك تعزز الشراكة والعلاقات التاريخية الأردنية – اليابانية

أخبار محلية عشر لقاءات للملك تعزز الشراكة والعلاقات التاريخية الأردنية – اليابانية



 
 





الأكثر مشاهدة