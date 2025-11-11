ولي العهد يتابع سير العمل بمشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء جعفر حسان رئيس المجلس، استعراض مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي في التعليم، والخدمات الحكومية، واستخدام التكنولوجيا لمعالجة الازدحامات المرورية.
وتناول الاجتماع استعدادات الأردن لاستضافة مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني، الذي سيقام بين 18 و20 تشرين الثاني الحالي تحت رعاية سمو ولي العهد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.
وأكد سمو ولي العهد أهمية الاستمرار بتنفيذ مبادرات المجلس، والعمل على تطويرها انسجاما مع التغذية الراجعة من المستخدمين ومتلقي الخدمات.
