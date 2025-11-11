الثلاثاء 2025-11-11 07:07 م
 

ولي العهد يتابع سير العمل بمشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

الثلاثاء، 11-11-2025 06:52 م
الوكيل الإخباري-  ترأس نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الثلاثاء، اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، لبحث سير العمل بالمشاريع قيد التنفيذ.اضافة اعلان


وجرى خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء جعفر حسان رئيس المجلس، استعراض مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي في التعليم، والخدمات الحكومية، واستخدام التكنولوجيا لمعالجة الازدحامات المرورية.

وتناول الاجتماع استعدادات الأردن لاستضافة مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني، الذي سيقام بين 18 و20 تشرين الثاني الحالي تحت رعاية سمو ولي العهد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

وأكد سمو ولي العهد أهمية الاستمرار بتنفيذ مبادرات المجلس، والعمل على تطويرها انسجاما مع التغذية الراجعة من المستخدمين ومتلقي الخدمات.
 
 
