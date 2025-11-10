هام للمواطنين للاعتراض على مخالفات السير

وبيّنت الأمانة في منشور لها أنه يمكن الاعتراض بسهولة عبر خدمة الخدمات الإلكترونية / خدمة الاعتراض على مخالفات السير المُدخلة بالخطأ :
ووفقًا لصفحة الخدمة، هناك خمس نقاط يجب معرفتها حول تعليمات الاعتراض، وهي:
1. يجب اختيار مخالفة واحدة فقط للاعتراض على عدم صحتها.
2. سيتم تحديد جلسات لاحقة عند الحضور لموعد الجلسة المحدد.
3. يجب على مقدم طلب الاعتراض على عدم صحة المخالفة الحضور شخصيًا لموعد الجلسة المحدد، مع إحضار الهوية الشخصية (هوية الأحوال المدنية) أو جواز سفر ساري المفعول.
4. في حال عدم التمكن من الحضور لموعد الجلسة المحدد، يمكن إلغاء الطلب من خلال خدمة الاستعلام عن الطلب في خدمة تسجيل الاعتراض على مخالفة السير، وذلك قبل تاريخ موعد الجلسة.
5. يُقدَّم الاعتراض على عدم صحة المخالفة من قبل صاحب العلاقة فقط.
