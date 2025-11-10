هام للمواطنين للاعتراض على مخالفات السير

الوكيل الإخباري- قالت أمانة عمّان إنه بإمكان المواطنين الذين يتلقون مخالفات سير، ويعتقدون أنها غير صحيحة أو أُدخلت بالخطأ، الاعتراض عليها إلكترونيًا.



وبيّنت الأمانة في منشور لها أنه يمكن الاعتراض بسهولة عبر خدمة الخدمات الإلكترونية / خدمة الاعتراض على مخالفات السير المُدخلة بالخطأ :

اضافة اعلان

https://www.amman.jo/ar/Tkt_Complain/violationinfo.aspx



ووفقًا لصفحة الخدمة، هناك خمس نقاط يجب معرفتها حول تعليمات الاعتراض، وهي: