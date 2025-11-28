الجمعة 2025-11-28 07:05 م

المفرق: بحث التعاون بين مدينة الثريا الصناعية التنموية وبرنامج الخبراء الهولنديين

الجمعة، 28-11-2025 04:55 م

الوكيل الإخباري- بحث المدير التنفيذي لمدينة الثريا الصناعية التنموية في المفرق محمد الحسبان، مساء أمس الخميس، سبل التعاون مع برنامج الخبراء الهولنديين (PUM).

وذكرت المدينة في بيان اليوم الجمعة، أن الاجتماع الذي ضم المدير الإقليمي لبرنامج الخبراء الهولنديين (PUM) في الشرق الأوسط، وعدد من المستثمرين في المدينة، بحث آفاق التعاون المشترك بين المدينة والبرنامج، حيث تم استعراض آليات عمل برنامج (PUM) الذي يعد من أهم برامج الدعم الفني عالميا من حيث تقديم استشارات فنية وإدارية مجانية عبر خبراء هولنديين متطوعين للمساهمة في تحسين جودة المنتجات ورفع الكفاءة الإنتاجية.


وقال المهندس الحسبان إنه تم إجراء مناقشة مع الوفد الهولندي بشأن إمكانية استفادة المصانع العاملة في مدينة الثريا من هذه الخبرات النوعية، لافتا إلى الاتفاق على البدء بالتنسيق لزيارات فنية مستقبلية يتم تحديدها بناءً على الاحتياجات الفعلية للشركات والمصانع في المدينة.

 
 


