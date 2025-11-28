المفرق: بحث التعاون بين مدينة الثريا الصناعية التنموية وبرنامج الخبراء الهولنديين

وذكرت المدينة في بيان اليوم الجمعة، أن الاجتماع الذي ضم المدير الإقليمي لبرنامج الخبراء الهولنديين (PUM) في الشرق الأوسط، وعدد من المستثمرين في المدينة، بحث آفاق التعاون المشترك بين المدينة والبرنامج، حيث تم استعراض آليات عمل برنامج (PUM) الذي يعد من أهم برامج الدعم الفني عالميا من حيث تقديم استشارات فنية وإدارية مجانية عبر خبراء هولنديين متطوعين للمساهمة في تحسين جودة المنتجات ورفع الكفاءة الإنتاجية.
وقال المهندس الحسبان إنه تم إجراء مناقشة مع الوفد الهولندي بشأن إمكانية استفادة المصانع العاملة في مدينة الثريا من هذه الخبرات النوعية، لافتا إلى الاتفاق على البدء بالتنسيق لزيارات فنية مستقبلية يتم تحديدها بناءً على الاحتياجات الفعلية للشركات والمصانع في المدينة.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي: القيادة الهاشمية تراهن على جيل يؤمن بوطنه ويصنع مستقبله
-
وزير الزراعة يتفقد فعاليات مهرجان الزيتون في يومه الثاني
-
الملك يزور جمهورية باربادوس لحضور حفل تنصيب رئيسها الجديد بعد غد الأحد
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالشمال غدا السبت
-
زراعة الزعفران إضافة نوعية للتطور الزراعي في محافظة المفرق
-
الذكرى الـ54 لاستشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل تصادف الجمعة
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية
-
المنخفض الجوي الأخير شجّع المزارعين على البدء بالأعمال الزراعية المنوّعة في إربد