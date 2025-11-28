المفرق: بحث التعاون بين مدينة الثريا الصناعية التنموية وبرنامج الخبراء الهولنديين

الوكيل الإخباري- بحث المدير التنفيذي لمدينة الثريا الصناعية التنموية في المفرق محمد الحسبان، مساء أمس الخميس، سبل التعاون مع برنامج الخبراء الهولنديين (PUM).

اضافة اعلان



وذكرت المدينة في بيان اليوم الجمعة، أن الاجتماع الذي ضم المدير الإقليمي لبرنامج الخبراء الهولنديين (PUM) في الشرق الأوسط، وعدد من المستثمرين في المدينة، بحث آفاق التعاون المشترك بين المدينة والبرنامج، حيث تم استعراض آليات عمل برنامج (PUM) الذي يعد من أهم برامج الدعم الفني عالميا من حيث تقديم استشارات فنية وإدارية مجانية عبر خبراء هولنديين متطوعين للمساهمة في تحسين جودة المنتجات ورفع الكفاءة الإنتاجية.