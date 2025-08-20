الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي إلى (159) إنزالاً أردنياً، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة (378) إنزالاً، وبهذا الإنزال بلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جواً من قبل سلاح الجو الملكي الاردني إلى نحو (781) طناً من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية.
-
أخبار متعلقة
-
10.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
الجامعة الهاشمية تطلق خدمات رقمية جديدة لتعزيز جودة خدماتها
-
"المتقاعدين العسكريين" تسيّر الرحلة الثالثة للعمرة
-
وزير الثقافة :استراتيجية الوزارة ساهمت في تأهيل 2000 متدرب ومتدربة في مراكز تدريب الفنون
-
الملك يؤكد للرئيس الفرنسي ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار
-
الأردن وروسيا يوقعان اتفاقية تعفي مواطني البلدين من التأشيرة
-
وزير الخارجية الروسي يكشف عن منح الأردن 1500 منحة دراسية
-
بلدية معان تستأنف أعمال الذبح بمسلخها بعد انتهاء أعمال الصيانة