الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

الوكيل الإخباري- نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاربعاء، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، شاركت في العملية بالإضافة إلى طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، طائرات من كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا ومملكة هولندا وجمهورية سنغافورا وجمهورية اندونسيا، حيث تم إسقاط نحو (62) طناً من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.

