طقس الخميس: أجواء صيفية عادية وحارة في الأغوار والعقبة

وأضافت الأرصاد أن الغيوم ستظهر على ارتفاعات منخفضة خلال ساعات النهار، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وخلال ساعات الليل، يكون الطقس لطيفاً في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
-
أخبار متعلقة
-
أجواء صيفية معتدلة حتى السبت
-
تفاصيل حالة الطقس الأربعاء
-
الارصاد : لا موجات حارة حتى نهاية آب
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء
-
إليكم تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد