طقس الخميس: أجواء صيفية عادية وحارة في الأغوار والعقبة

12:15 ص

الوكيل الإخباري- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يبقى الطقس، يوم الخميس، صيفياً عادياً في أغلب مناطق المملكة، فيما يسود طقس حار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.





وأضافت الأرصاد أن الغيوم ستظهر على ارتفاعات منخفضة خلال ساعات النهار، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وخلال ساعات الليل، يكون الطقس لطيفاً في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.