وفاة "القاضي الرحيم" فرانك كابريو .. تفاصيل الساعات الأخيرة

أعلن الحساب الرسمي لأخبار القاضي الأميركي فرانك كابريو، المعروف عالميًا بلقب "القاضي الرحيم"، وفاته مساء الأربعاء عن عمر 88 عامًا، بعد معركة طويلة وشجاعة مع سرطان البنكرياس.





وجاء في الحساب أن القاضي كابريو وافته المنية بسلام، بعد أيام قليلة فقط من نشره رسالة مؤثرة طلب فيها من محبيه الدعاء له أثناء تواجده بالمستشفى إثر انتكاسة مرضه.



ويُذكر أن فرانك كابريو اعتزل في كانون الثاني الماضي مقاعد القضاء بعد مسيرة استمرت 40 عامًا، حيث اشتهر بأحكامه الرحيمة التي جعلت جلساته محط أنظار العالم، ولقبه بـ"القاضي الرحيم" رمزًا للعدالة الإنسانية والرأفة.



ويبلغ "القاضي الرحيم" من العمر 87 سنة، واشتهر ببرنامجه Caught in Providence، الذي بث في أكثر من 200 محطة في الولايات المتحدة، وتم ترشيحه لجوائز Daytime Emmy أربع مرات.



وكان كابريو قاضيا في محكمة بروفيدنس البلدية لمدة 38 عاما ، واشتهر على الإنترنت وجمع أكثر من 26 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، وحققت مقاطعه أكثر من 10 مليارات مشاهدة حول العالم بسبب طبعه الفريد والرحيم، ويعرف عالميا باسم "أطيب قاض في العالم"، وفقا لموقع رسمي تابع لكلية "بروفيدنس" الأميركية.



