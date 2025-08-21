وفاة "القاضي الرحيم" فرانك كابريو .. تفاصيل الساعات الأخيرة

وجاء في الحساب أن القاضي كابريو وافته المنية بسلام، بعد أيام قليلة فقط من نشره رسالة مؤثرة طلب فيها من محبيه الدعاء له أثناء تواجده بالمستشفى إثر انتكاسة مرضه.
ويُذكر أن فرانك كابريو اعتزل في كانون الثاني الماضي مقاعد القضاء بعد مسيرة استمرت 40 عامًا، حيث اشتهر بأحكامه الرحيمة التي جعلت جلساته محط أنظار العالم، ولقبه بـ"القاضي الرحيم" رمزًا للعدالة الإنسانية والرأفة.
ويبلغ "القاضي الرحيم" من العمر 87 سنة، واشتهر ببرنامجه Caught in Providence، الذي بث في أكثر من 200 محطة في الولايات المتحدة، وتم ترشيحه لجوائز Daytime Emmy أربع مرات.
وكان كابريو قاضيا في محكمة بروفيدنس البلدية لمدة 38 عاما ، واشتهر على الإنترنت وجمع أكثر من 26 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، وحققت مقاطعه أكثر من 10 مليارات مشاهدة حول العالم بسبب طبعه الفريد والرحيم، ويعرف عالميا باسم "أطيب قاض في العالم"، وفقا لموقع رسمي تابع لكلية "بروفيدنس" الأميركية.
-
أخبار متعلقة
-
ممرضة سودانية في السعودية تجمع أبناء جالية بلادها بسبب خطأ طبي
-
كرة شعر تزن 2 كجم تُستخرج من معدة فتاة في الصين - صورة
-
الأميران هاري وويليام تلقّيا تحذيرات بعد وفاة والدتهما
-
بأنفه الكبير.. القط "بارني بابل" يخطف الأضواء عالميا (صور)
-
بعد تنفيذ حكم الإعدام.. أسرة شيماء جمال تقيم العزاء - فيديو
-
تايلاندي ينقذ قطة من صعقة كهربائية بإنعاش قلبي بطولي (فيديو)
-
جثتا أم ورضيعتها داخل سيارة غارقة بكاليفورنيا بعد اختفاء شهر
-
أطول نفس في العالم.. غواص كرواتي يحبس أنفاسه 29 دقيقة - فيديو