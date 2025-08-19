"السير" تحذر من مخاطر القيادة لمن يعانون من أمراض مزمنة

الوكيل الإخباري- وجهت إدارة السير المركزية، الثلاثاء، تحذيراً مهماً للسائقين، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة قد تسبب حالات إغماء أو فقدان للوعي أثناء القيادة.

وشددت الإدارة في رسالة توعوية نشرتها عبر منصاتها الرسمية تحت وسم "#احذر_من_تجاهل_النصائح_الطبية"، على ضرورة عدم تجاهل الإرشادات الطبية المتعلقة بالقدرة على القيادة بشكل آمن.



وأكدت أن سلامة السائق وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين "فوق أي اعتبار"، وأن الطريق للجميع، مما يستدعي من كل سائق أن يكون صادقاً مع نفسه بشأن حالته الصحية وقدرته على التحكم بالمركبة.