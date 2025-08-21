الاحتلال يداهم خيام الفلسطينيين في خربة ابزيق شمال طوباس

وأفادت مصادر ، بأن الاحتلال داهم خيام الفلسطينيين وفشتها وسط حالة من الخوف والذعر.
وتشهد المنطقة تصعيداً واقتحامات متكررة سواء من المستعمرين أو جيش الاحتلال.
وفا
-
