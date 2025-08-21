الخميس 2025-08-21 01:25 ص
 

الاحتلال يداهم خيام الفلسطينيين في خربة ابزيق شمال طوباس

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 21-08-2025 12:48 ص
الوكيل الإخباري-  داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة،  خيام الفلسطينيين في خربة ابزيق شمال شرق طوباس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن الاحتلال داهم خيام الفلسطينيين وفشتها وسط حالة من الخوف والذعر.

وتشهد المنطقة تصعيداً واقتحامات متكررة سواء من المستعمرين أو جيش الاحتلال.

وفا
 
 
ارشيفية

