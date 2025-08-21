الخارجية الفلسطينية تصدر بيانا بشأن قرار إسرائيل احتلال غزة

وشددت الوزارة في بيانها، على أن تلك القرارات لم تبقِ أي هامش لتردد المجتمع الدولي أو عجزه عن إجبار إسرائيل على وقف جرائمها وتضعها أمام خيارين، إما التحرك الآن لإنقاذ الفلسطينيين وحل الدولتين، أو التورط في التعايش مع تلك الجرائم.
وقالت إن تلك القرارات يجب أن تدفع جميع دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين، وبعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتحثها على اللجوء للفصل السابع لوقف الإبادة والتجويع فورا.
