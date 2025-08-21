الخميس 2025-08-21 01:25 ص
 

الخارجية الفلسطينية تصدر بيانا بشأن قرار إسرائيل احتلال غزة

الخميس، 21-08-2025 12:46 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الأربعاء، إن قرارات قوات الاحتلال الإسرائيلي باستكمال احتلال مدينة غزة والمصادقة على المخطط الاستعماري (E1) وجهان لعملة الإبادة والتهجير.

وشددت الوزارة في بيانها، على أن تلك القرارات لم تبقِ أي هامش لتردد المجتمع الدولي أو عجزه عن إجبار إسرائيل على وقف جرائمها وتضعها أمام خيارين، إما التحرك الآن لإنقاذ الفلسطينيين وحل الدولتين، أو التورط في التعايش مع تلك الجرائم.

وقالت إن تلك القرارات يجب أن تدفع جميع دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين، وبعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتحثها على اللجوء للفصل السابع لوقف الإبادة والتجويع فورا.

