الثلاثاء 2025-08-26 05:37 م
 

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

القوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الثلاثاء، 26-08-2025 04:41 م
الوكيل الإخباري-   نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، شاركت في العملية طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني، وجمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا، حيث تم إسقاط نحو (38) طناً من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.اضافة اعلان


وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي إلى(164) إنزالاً أردنياً، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة (400) إنزالاً، وبهذا الإنزال بلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جواً من قبل سلاح الجو الملكي الاردني إلى نحو ( 801) طناً من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الطاقة تستضيف محاضرة توعوية حول النزاهة ومكافحة الفساد

ا

أخبار محلية المصري: تعزيز الكفاءة الإدارية مدخل رئيس لتحسين الخدمات البلدية

j

أخبار محلية الجامعة الهاشمية وكلية الأمير الحسين العسكرية تبحثان تعزيز التعاون

البدور: أكثر من 10 فرق تعمل ليل نهار لإنجاز مستشفى الأميرة بسمة الجديد في إربد

أخبار محلية البدور: أكثر من 10 فرق تعمل ليل نهار لإنجاز مستشفى الأميرة بسمة الجديد في إربد

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية سلاح الصيانة الملكي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية سلاح الصيانة الملكي

مجموعة المناصير تُدشن أولى محطاتها لتعبئة المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط CNG

أخبار الشركات مجموعة المناصير تُدشن أولى محطاتها لتعبئة المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط CNG

مديرية الأمن العام

أخبار محلية كشف تفاصيل العثور على جثّة الفتاة المدفونة بعمان



 
 





الأكثر مشاهدة