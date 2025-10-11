الجيش يحبط محاولة تسلل 6 أشخاص في المنطقة العسكرية الشمالية

03:00 م

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية السبت، محاولة تسلل ستة أشخاص على إحدى واجهتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة. اضافة اعلان

