وزير العمل يشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية في القاهرة

الوكيل الإخباري-  شارك وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم السبت، في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، والتي خُصص جدول أعمالها لمناقشة انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقرير حول أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، وتقرير عن نشاطات وإنجازات المنظمة.اضافة اعلان


وأكد البكار موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الأردن صوّت خلال مشاركته في الاجتماعات لصالح مقترح يتضمن تقديم شكوى أمام منظمة العمل الدولية حول الدمار والاعتداء البالغ الذي لحق بالعمال الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبيّن البكار في كلمته، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، دور الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، مشددًا على إدانة الأردن لكافة الاستفزازات الإسرائيلية والاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى.

وشدد البكار في حديثه على ضرورة مزيد من التوثيق لجرائم الاحتلال لاتخاذها قرينة أمام المحاكم الدولية للمطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار والدمار الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي بالعمال الفلسطينيين.

يُشار إلى أن أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وهي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، انتخبوا بالإجماع جمهورية مصر العربية رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة للدورة الـ103 والممتدة حتى شهر تشرين الأول من عام 2026.

كما اختار مجلس الإدارة الشيخ راشد بن عامر المصلحي من سلطنة عُمان عن فريق أصحاب الأعمال، والمهندس ناصر الجريد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، عن فريق العمال.

 
 
