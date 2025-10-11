السبت 2025-10-11 07:28 م
 

دعوة لعقد اجتماع شعبي لمناقشة مآسي شارع البترول في الشمال

السبت، 11-10-2025 05:24 م

الوكيل الإخباري-   وجّه الدكتور حسام مشهور الشريدة دعوة لأهالي لواء الكورة والألوية الغربية لمحافظة إربد، إلى عقد اجتماع شعبي موسّع خلال الأيام المقبلة، بهدف مناقشة الحلول الممكنة لمشكلة طريق البترول الذي وصفه الأهالي بـ“طريق الموت”، في ظلّ تكرار الحوادث المأساوية التي أودت بحياة عدد من أبناء المنطقة.

وقال الشريدة في بيان الدعوة إنّ “طريق البترول أصبح نقمة على الأهالي بعد أن حصد أرواح العديد من أبنائنا، وآخرهم شابان من عشيرة الدراوشة، أحدهما طبيب والآخر ممرض، فقدا حياتهما في حادث مأساوي”، مؤكداً أن “الطريق تحوّل إلى خطر دائم يهدد حياة المارة”.


وأوضح أنّ الاجتماع سيُعقد في لواء الكورة بعد التنسيق مع المتصرف والأجهزة الأمنية، بمشاركة وجهاء العشائر ونواب حاليين وسابقين وأعضاء مجالس محافظة ورؤساء بلديات وأندية وجمعيات، للتشاور حول مقترحات عملية وعاجلة تُرفع إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان والوزراء المعنيين.


وأضاف الشريدة أنّ اللقاء “سيقتصر على محور واحد هو طريق البترول، لبحث حلول عاجلة وأخرى استراتيجية دائمة تضمن إنهاء المعاناة المستمرة منذ سنوات”.


وأشار إلى أنه “سيتم قريبًا الإعلان عن الموعد والمكان وجدول الدعوة بعد استكمال التنسيق اللازم”

 
 
