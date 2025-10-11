السبت 2025-10-11 04:38 م
 

9500 فلسطيني لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع غزة

غزة
غزة
 
السبت، 11-10-2025 04:26 م
الوكيل الإخباري-   أفادت طواقم الإنقاذ، السبت، بأن 9500 فلسطيني لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع غزة، بعد 735 يوما من حرب الإبادة.اضافة اعلان


واستشهد فلسطيني، صباح السبت، وانتشلت جثامين أكثر من 11 آخرين، من أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مسن برصاص الاحتلال في بلدة القرارة شمال خان يونس.

وأضافت المصادر الطبية، أن طواقم الإنقاذ انتشلت جثامين 11 شهيدا من مناطق عدة في المغراقة ومحيط مستشفيي التركي والعودة.

ومنذ السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.
 
 
