كشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الجمعة، 10-10-2025 03:44 م

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة دون مستوى 4000 دولار للأونصة، فيما تتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي.

وجاء صعود الذهب بدعم من استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية وزيادة التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.


واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3974.99 دولار للأونصة، لكنه ارتفع بنسبة 2.2 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع. في حين، ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 3985.8 دولار للأونصة.


كما ارتفعت الفضة بنسبة 1.6 بالمئة إلى 49.89 دولار للأونصة، بعد أن لامست أعلى مستوى قياسي لها عند 51.22 دولار في الجلسة السابقة.


وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1625.30 دولار، فيما زاد البلاديوم 1 بالمئة مسجلًا 1426 دولارًا.

 

بترا

 
 
