السبت 2025-10-11 04:38 م
 

6 لجان نيابية تجتمع الاثنين لمناقشة انتشار الكلاب الضالة

بنى مجلس النواب في العبدلي.
مبنى مجلس النواب في العبدلي
 
السبت، 11-10-2025 02:58 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت 6 لجان نيابية مختصة في مجلس النواب عن عقد اجتماعٍ مشتركٍ لمناقشة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في شوارع المملكة.اضافة اعلان


وحددت اللجان الاثنين 13 تشرين أول موعدا للاجتماع.

واللجان المشاركة هي، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لجنة الصحة والبيئة والغذاء، لجنة الزراعة والمياه، لجنة البيئة والمناخ، لجنة المرأة وشؤون الأسرة، لجنة الريف والبادية.

ويهدف الاجتماع إلى بحث أسباب انتشار الكلاب الضالة، ومناقشة الحلول العملية والناجعة لضمان سلامة المواطنين وصون بيئة آمنة للسكان في مختلف مناطق المملكة.

وأكدت النائبة بيان المحسيري مواصلة متابعة هذه القضية حتى يتم الوصول إلى معالجة جذرية وشاملة، مشيرةً إلى أنها كانت قد قدّمت مذكرة اقتراح برغبة إلى لجنة البيئة والمناخ النيابية في وقت سابق، والتي رفعت توصياتها للحكومة بعد مناقشة الموضوع في شهر نيسان الماضي من هذا العام.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين 9500 فلسطيني لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع غزة

القيادة المركزية الأميركية تتابع سير إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في غزة

فلسطين القيادة المركزية الأميركية تتابع سير إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في غزة

شارك وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم السبت، في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، والتي خُصص جدول أعمالها لمناقشة انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقر

أخبار محلية وزير العمل يشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية في القاهرة

ىلىلى

طب وصحة ماذا يحدث عند النوم ساعة مبكراً عن الموعد المعتاد؟

ارشيفية

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 67,682

الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين

اة

فن ومشاهير وفاة مخرج مصري مشهور

اى

منوعات في اليوم العالمي للفتاة.. 7 خطوات نحو الاعتماد على النفس والتمكين الذاتي



 
 





الأكثر مشاهدة