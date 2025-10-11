6 لجان نيابية تجتمع الاثنين لمناقشة انتشار الكلاب الضالة

02:58 م

الوكيل الإخباري- أعلنت 6 لجان نيابية مختصة في مجلس النواب عن عقد اجتماعٍ مشتركٍ لمناقشة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في شوارع المملكة. اضافة اعلان





وحددت اللجان الاثنين 13 تشرين أول موعدا للاجتماع.



واللجان المشاركة هي، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لجنة الصحة والبيئة والغذاء، لجنة الزراعة والمياه، لجنة البيئة والمناخ، لجنة المرأة وشؤون الأسرة، لجنة الريف والبادية.



ويهدف الاجتماع إلى بحث أسباب انتشار الكلاب الضالة، ومناقشة الحلول العملية والناجعة لضمان سلامة المواطنين وصون بيئة آمنة للسكان في مختلف مناطق المملكة.



وأكدت النائبة بيان المحسيري مواصلة متابعة هذه القضية حتى يتم الوصول إلى معالجة جذرية وشاملة، مشيرةً إلى أنها كانت قد قدّمت مذكرة اقتراح برغبة إلى لجنة البيئة والمناخ النيابية في وقت سابق، والتي رفعت توصياتها للحكومة بعد مناقشة الموضوع في شهر نيسان الماضي من هذا العام.