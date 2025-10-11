السبت 2025-10-11 07:29 م
 

مُسيرات أوكرانية تقصف مصفاة نفط روسية

طائرة مسيرة
مسيرة
 
السبت، 11-10-2025 05:17 م

الوكيل الإخباري-   قال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني، السبت، إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مصفاة نفط روسية تابعة لشركة باشنفت في مدينة أوفا مما أدى إلى وقوع انفجارات واندلاع حريق.

وأضاف المصدر "هذه هي الضربة الثالثة لجهاز الأمن الأوكراني في باشكورتوستان، التي تبعد 1400 كيلومتر من أوكرانيا، خلال الشهر الماضي. تظهر هذه الضربات أن عمق أراضي روسيا الاتحادية ليس بمنأى عن الاستهداف".

 
 
