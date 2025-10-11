مُسيرات أوكرانية تقصف مصفاة نفط روسية

وأضاف المصدر "هذه هي الضربة الثالثة لجهاز الأمن الأوكراني في باشكورتوستان، التي تبعد 1400 كيلومتر من أوكرانيا، خلال الشهر الماضي. تظهر هذه الضربات أن عمق أراضي روسيا الاتحادية ليس بمنأى عن الاستهداف".
