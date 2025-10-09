الأمن العام يوضح ملابسات فيديو إطلاق النار على منزل في إربد

10:13 م

الوكيل الإخباري- أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو المتداول الذي يظهر إطلاق نار على منزل توجد داخله سيدة في محافظة إربد.





وبيّن أن الحادثة وقعت يوم الثلاثاء الموافق 7 تشرين الأول 2025، حيث تقدّم أحد الأشخاص بشكوى بحق شقيقيه، مدعياً قيامهما بإطلاق النار على منزله إثر خلافات عائلية، دون وقوع أي إصابات تُذكر.



وأضاف أنه تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهما وإيداعه القضاء، فيما جرى التعميم على الآخر، وما زالت عمليات البحث جارية لضبطه.