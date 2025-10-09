الأمن العام يوضح ملابسات فيديو إطلاق النار على منزل في إربد

وبيّن أن الحادثة وقعت يوم الثلاثاء الموافق 7 تشرين الأول 2025، حيث تقدّم أحد الأشخاص بشكوى بحق شقيقيه، مدعياً قيامهما بإطلاق النار على منزله إثر خلافات عائلية، دون وقوع أي إصابات تُذكر.
وأضاف أنه تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهما وإيداعه القضاء، فيما جرى التعميم على الآخر، وما زالت عمليات البحث جارية لضبطه.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
الروابدة يستحضر تاريخ الأردن المشرّف في بلدة حرثا
-
أمين عام وزارة العدل يبحث مع وفد عراقي تعزيز التعاون
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح مركز الخدمات الاجتماعية المتكاملة في حسينية معان
-
وزير المياه والري: 2,4 مليار دينار مشاريع للمياه والصرف الصحي قيد الدراسة والتنفيذ
-
افتتاح معرض للتراث الشعبي في لواء الاغوار الشمالية
-
ولي العهد يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس
-
إعلان عاجل صادر عن الخارجية الأردنية