السبت 2025-10-11 04:38 م
 

القيادة المركزية الأميركية تتابع سير إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في غزة

القيادة المركزية الأميركية تتابع سير إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في غزة
ارشيفية
 
السبت، 11-10-2025 04:14 م
الوكيل الإخباري-   زار قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، السبت، قطاع غزة، لمتابعة سير عمل إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري بقيادة القيادة المركزية الأميركية.اضافة اعلان


وقال كوبر عبر إكس "عدتُ للتو من زيارة داخل غزة لإبلاغكم بكيفية المضي قدمًا لإنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري بقيادة القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) والذي سيعمل على مزامنة الأنشطة لدعم الاستقرار بعد انتهاء الصراع"

وتابع، "سيتحقق هذا الجهد الكبير دون وجود أي قوات أميركية على الأرض في غزة".

ويواصل آلاف النازحين في غزة بالعودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الجمعة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين 9500 فلسطيني لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع غزة

القيادة المركزية الأميركية تتابع سير إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في غزة

فلسطين القيادة المركزية الأميركية تتابع سير إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في غزة

شارك وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم السبت، في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، والتي خُصص جدول أعمالها لمناقشة انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقر

أخبار محلية وزير العمل يشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية في القاهرة

ىلىلى

طب وصحة ماذا يحدث عند النوم ساعة مبكراً عن الموعد المعتاد؟

ارشيفية

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 67,682

الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين

اة

فن ومشاهير وفاة مخرج مصري مشهور

اى

منوعات في اليوم العالمي للفتاة.. 7 خطوات نحو الاعتماد على النفس والتمكين الذاتي



 
 





الأكثر مشاهدة