القيادة المركزية الأميركية تتابع سير إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في غزة

حماس: نرفض أي وصاية أجنبية وحكم غزة شأن فلسطيني بحت
الوكيل الإخباري-   زار قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، السبت، قطاع غزة، لمتابعة سير عمل إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري بقيادة القيادة المركزية الأميركية.

وقال كوبر عبر إكس "عدتُ للتو من زيارة داخل غزة لإبلاغكم بكيفية المضي قدمًا لإنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري بقيادة القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) والذي سيعمل على مزامنة الأنشطة لدعم الاستقرار بعد انتهاء الصراع"


وتابع، "سيتحقق هذا الجهد الكبير دون وجود أي قوات أميركية على الأرض في غزة".

 
 
