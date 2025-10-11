وقال كوبر عبر إكس "عدتُ للتو من زيارة داخل غزة لإبلاغكم بكيفية المضي قدمًا لإنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري بقيادة القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) والذي سيعمل على مزامنة الأنشطة لدعم الاستقرار بعد انتهاء الصراع"
وتابع، "سيتحقق هذا الجهد الكبير دون وجود أي قوات أميركية على الأرض في غزة".
-
أخبار متعلقة
-
9500 فلسطيني لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع غزة
-
القيادة المركزية الأميركية تتابع سير إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في غزة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 67,682
-
غزة .. %85 من محافظة خان يونس مدمر
-
السلطة الفلسطينية تدفع غدا 50% من رواتب موظفيها عن تموز
-
غزة.. استمرار عودة آلاف النازحين من الجنوب إلى المدينة ومناطق في الشمال
-
بدء نقل الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيلية إلى مرافق الإفراج
-
ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصمد.. وعودة المحتجزين الاثنين