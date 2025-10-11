القيادة المركزية الأميركية تتابع سير إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في غزة

الوكيل الإخباري- زار قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، السبت، قطاع غزة، لمتابعة سير عمل إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري بقيادة القيادة المركزية الأميركية.

وقال كوبر عبر إكس "عدتُ للتو من زيارة داخل غزة لإبلاغكم بكيفية المضي قدمًا لإنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري بقيادة القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) والذي سيعمل على مزامنة الأنشطة لدعم الاستقرار بعد انتهاء الصراع"