الأشغال تنجز 186 مشروعا بقيمة 311.7 مليون دينار العام الماضي

الوكيل الإخباري- أنجزت وزارة الأشغال العامة والإسكان، 186 مشروعًا خلال عام 2024، ضمن مشاريع إدارات الطرق والأبنية والمحافظات في الوزارة، بقيمة بلغت 311.7 مليون دينار.

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وقال الناطق الإعلامي بالوزارة عمر محارمة، إن هناك 145 مشروعا قيد الإنجاز بقيمة بلغت 360.8 مليون دينار، في حين بلغ عدد المشاريع المدرجة على موازنة العام الحالي 343 مشروعا بقيمة 165.8 مليون دينار.



وأوضح المحارمة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن إدارة الطرق أنجزت خلال العام الماضي 42 مشروعا بقيمة 167.5 مليون دينار، فيما بلغ عدد المشاريع قيد الإنجاز 35 مشروعا بقيمة 56.3 مليون دينار، مشيرًا إلى ان الوزارة أدرجت 17 مشروعا بقيمة 19.8 مليون دينار لعام 2025.



وعن المشاريع المنجزة في إدارة الابنية خلال العام الماضي، قال المحارمة إن الوزارة أنجزت 57 مشروعا بقيمة 130.5 مليون دينار، فيما بلغ عدد المشاريع قيد الإنجاز 41 مشروعا بقيمة 294.8 مليون دينار، وأدرجت 69 مشروعا العام الحالي بقيمة 125 مليون دينار.



وأشار إلى أن المشاريع المنجزة في إدارة المحافظات للعام الماضي بلغت 87 مشروعا بقيمة 13.7 مليون دينار، فيما بلغ عدد المشاريع قيد الإنجاز 69 مشروعا بقيمة 9.8 مليون دينار، وأدرجت 257 مشروعا للعام الحالي بقيمة 20.9 مليون دينار في 14 منطقة اغلبها محافظات.

وحول لجان التفتيش الرقابية للمشاريع لمجلس البناء الوطني للعام الماضي، بلغ عدد المشاريع التي تم زيارتها 706، ونسبة المشاريع التي تم تصويبها من المشاريع التي تم ايقافها 340 أي ما نسبته 69.67 بالمئة، في حين قل عدد المخالفات المتعلقة بالسلامة العامة وإلغاء جدران القص، وعدد شكاوي العمارات السكنية 26.



أما التحديثات التي طرأت على كودات البناء للعام الماضي لمجلس البناء الوطني، تمثلت باستحداث كودة الهيدولوجي، وكودة المستشفيات الخضراء، وكودة الإنارة الخارجية، وكودة العزل الحراري، وكودة الطاقة الشمسية، وكودة المباني الموفرة للطاقة، وكودة الصوتيات.



وحول المشاريع التي نفذتها وقيد التنفيذ وقيد الدراسة للمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري، قال المحارمة إن المؤسسة أنشأت بنية تحتية وتم طرح 433 قطعة ارض للاستفادة وصيانة 44 شقة وانشاء 10 اكشاك، فيما بلغت المشاريع قيد التنفيذ 288 قطعة ارض وصيانة 10 شقق وانشاء 7 مخازن، اما المشاريع قيد الدراسة فبلغ عدد القطع 677 قطعة ارض.