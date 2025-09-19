المومني: منتدى الحوار الإعلامي الخليجي الأردني يفتح آفاقًا لتعزيز دور الإعلام العربي

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن منتدى الحوار الإعلامي الخليجي الأردني يفتح حوارًا معمقًا حول واقع الإعلام العربي وجهود تحديثه، مشددًا على أهمية هذا الحوار في تعزيز دور الإعلام في المجتمعات العربية وتوسيع نطاق تأثيره.

وأوضح المومني، في مداخلته خلال جلسة نقاش على طاولة مستديرة للمنتدى اليوم الجمعة، أن الصحفيين يشكلون جزءًا هامًا وأساسيًا كقادة للرأي العام، وأن دورهم كبير في وقت تتعاظم فيه التحديات.



ودعا الوزير المومني إلى تحكيم العقل والحكمة، والتوعية بالتحديات التي تواجه الإعلام، لافتًا إلى أن الإعلام العربي لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب في إيصال الصوت والرسالة إلى الخارج بالصورة المطلوبة، على الرغم من عدالة قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



وشدد على ضرورة أن يكون الإعلام أداةً للبحث والكشف عن الحقيقة، وداعمًا للرواية العربية والقضايا العادلة، بما يسهم في التأثير على المجتمعات العالمية وصنّاع القرار.