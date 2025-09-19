"المدربين الأردنيين" تطلق مبادرات تعزز فرص التوظيف والريادة للشباب

الوكيل الإخباري- قال رئيس جمعية المدربين الأردنيين، الدكتور يونس الخطايبة، إن الجمعية وهي تطلق مبادرتي "مهارات التوظيف" و"محطات الريادة وذكاء الأعمال"، إنما تؤكد "إيمانها بالشباب الأردني وقدرته على صناعة المستقبل".

‏‏ وأضاف: "نريد أن تكون الجمعية جسراً بين الجامعات والمعاهد وسوق العمل، بحيث يتاح للطلبة التدريب العملي الذي يرسخ ثقتهم بأنفسهم ويمنحهم أدوات التميز والمنافسة"، مشيراً أن الجيل الجديد يستحق برامج عملية تفتح أمامه أبواب العمل والإبداع وتلبي احتياجات الاقتصاد الرقمي.



‏ ‏وأكد، أن هذه المبادرات تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، والرامية إلى تمكين الشباب وبناء رأس مال بشري قادر على المنافسة إقليمياً وعالمياً، معتبرة أن الاستثمار في قدرات الأردنيين هو "الطريق الأمثل لصون مستقبل الوطن وتعزيز دوره الحضاري في المنطقة".



‏ ‏وأشار إلى أن الجمعية تأسست عام 2009 كجمعية مهنية أهلية غير ربحية، وتعكس رؤية واضحة لتأصيل مهنة التدريب ورفع كفاءتها المهنية، عبر اعتماد معايير مهنية متقدمة، وإعداد ميثاق لأخلاقيات المهنة، وتنظيم المؤتمرات والورش، وتقديم الاستشارات، لافتًا إلى أن الجمعية "أصبحت اليوم مرجعية وطنية في التدريب والتنمية البشرية".



‏ ‏وأوضح الخطايبة أن الجمعية أقرت نظام تصنيف مهني للمدربين، يبدأ من "مدرب مشارك معتمد" وصولاً إلى "مدرب مهني معتمد"، مشيراً إلى أن التصنيف "يعتمد على الخبرة والمؤهل والقدرات المعرفية والمهارية، بما يضمن جودة التدريب ويحفظ حقوق الملكية الفكرية للحقائب التدريبية".



‏ ‏وتابع: "حرصنا على أن تصدر الشهادات التدريبية وفق معايير دقيقة، بحيث لا يحصل عليها إلا من استوفى شروط العضوية واعتماد الحقيبة التدريبية، والتزم بالساعات المعتمدة، وأثبت كفاءته في اجتياز البرنامج".



‏ ‏ولفت إلى أن الجمعية تعلي من شأن مبادئ الحوكمة والشفافية، إذ ينص نظامها الأساسي على آليات واضحة للانتخابات وإدارة الموارد المالية، ويحدد فئات العضوية وشروط الانتساب، بما يضمن الثقة والالتزام.



‏ ‏وكشف، أن الجمعية أسهمت منذ تأسيسها في تدريب واعتماد أكثر من ألف مدرب وخبير، واعتماد عشرات المراكز التدريبية، إلى جانب دورها الداعم في تأسيس اتحاد المدربين العرب عام 2012، ليكون منصة عربية للتكامل وتبادل الخبرات والمعايير.