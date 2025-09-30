الأمانة تنذر موظفين بالفصل - أسماء

الثلاثاء 2025-09-30 05:33 ص
 

الأمانة تنذر موظفين بالفصل
أمانة عمّان الكبرى
 
الثلاثاء، 30-09-2025 05:30 ص

الوكيل الإخباري-   أنذرت أمانة عمّان الكبرى اليوم الثلاثاء موظفيها المدرجة أسماؤهم أدناه، لتغيبهم عن مراكز عملهم لمدة تجاوزت عشرة أيام متتالية دون تقديم عذرٍ مشروع، بضرورة العودة إلى عملهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر هذا الإعلان، وذلك تفاديًا لفصلهم من العمل استنادًا إلى أحكام الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

وتاليًا الأسماء:

Image1_920253052851704744102.jpg

 
 
أخبار محلية

