الأمن العام يكشف سبب وفاة 3 أشخاص في الزرقاء

وأكّد الناطق الإعلامي أنه وبعد تشريح الجثث من قِبَل الطب الشرعي وأخذ العينات اللازمة التي أُرسلت إلى إدارة المختبرات والأدلّة الجرمية، تم إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة، حيث تبيّن وجود نسب مرتفعة من مادة الكحول الميثيلي في العينات.
وتابع الناطق الإعلامي أنّ التحقيقات ما زالت جارية للوقوف على تفاصيل الحادثة كافة، مؤكدًا أنه لم ترد منذ صباح يوم الجمعة أية حالات جديدة بالأعراض ذاتها.
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا
-
الحكومة تخفّض الجمارك على السكوترز والدراجات
-
خفض الضرائب على السيارات اعتباراً من غد الأحد .. تفاصيل
-
موافقة مبدئية على استحداث دكتوراه في الإعلام بجامعة اليرموك
-
الترخيص المتنقل بلواء بني كنانة غدا الأحد
-
الداوود رئيسا لمجلس أمناء الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك
-
%45 نسبة إنجاز مشروع طريق الاستاد الرياضي الجديد
-
مدير الأمن العام يستقبل كتلة تقدم النيابية