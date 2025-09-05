الجمعة 2025-09-05 02:13 م
 

الأمن العام ينفذ يوماً توعوياً بيئياً في المناطق السياحيه والطبيعية

الجمعة، 05-09-2025 12:48 م
الوكيل الإخباري-   نفذت مديرية الأمن العام، اليوم الجمعة، فعاليات يوم توعوي بيئي شمل مختلف محافظات المملكة، وهدف الى تعزيز ثقافة العمل التشاركي بمسؤولية وطنية ومجتمعية كجزء لا يتجزأ من مفهوم الأمن الشامل.اضافة اعلان


وجاء هذا النشاط امتداداً للحملة البيئية الشاملة التي أطلقتها المديرية سابقاً، بمشاركة وحداتها وتشكيلاتها كافة.

واشتمل على أنشطة وفعاليات تركزت بشكل أكبر في المناطق الطبيعية والسياحية التي تشهد إقبالاً من المواطنين، خصوصاً في يوم الجمعة من عطلة نهاية الأسبوع، بهدف نشر ثقافة بيئية إيجابية، حيث تضمن جولات توعوية ارشادية في الغابات والمتنزهات العامة والمواقع الأثرية والسياحية، إلى جانب حملات تنظيف في المناطق الطبيعية وعلى شواطئ وجوف البحر في محافظة العقبة.

وتميز هذا اليوم التوعوي بإطلاق محطات وفرق التوعية المتنقلة من مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية بالتعاون والتنسيق مع  مختلف القيادات والمديريات التي تواصلت مع المواطنين والزوار، وقدمت الإرشادات حول أهمية المحافظة على البيئة، والحد من السلوكيات السلبية ضمن برامج توعوية مباشرة ، تستهدف تعزيز ثقافة  الحفاظ على الأماكن العامة وصون الموارد الطبيعية من التلوث والاستنزاف. 

ودعت المديرية المواطنين إلى التفاعل مع الحملة والانخراط في الجهود التطوعية الرامية إلى الحفاظ على نظافة المرافق العامة والوجهات السياحية، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية جماعية تبدأ من الفرد وتتسع لتشمل المجتمع والدولة بمؤسساتها كافة.

وتعكس هذه الجهود الدور الريادي لمديرية الأمن العام في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ مفاهيم الأمن البيئي والوقاية والسلامة العامة، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للأردنيين، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
 
 
