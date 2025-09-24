الأربعاء 2025-09-24 03:15 م
 

الأميرة بسمة بنت طلال تسلم مساعدات "البر والإحسان" لجمعيات في مادبا
الوكيل الإخباري-    سلمت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة العليا لحملة البر والإحسان مساعدات وطرودا غذائية قدمتها حملة البر والإحسان في إطار شراكتها مع جمعية السلام الخيرية البريطانية، لعدد من الأسر في مادبا.

كما سملت سموها خلال زيارتها لجمعيتي بشائر النور، والتكافل الخيرتين في مادبا، بطاقات التعلم الإلكتروني لمختلف المباحث الدراسية، لعدد من أبناء الأسر المعوزة من طلبة التوجيهي لمساعدتهم في تحسين مستواهم التعليمي.


وأعلنت سموها عن دعم الحملة لمشروع صناعة الفسيفساء في جمعية بشائر النور الخيرية، الذي يهدف إلى تدريب أشخاص ذوي إعاقة ودمجهم في المجتمع وتوفير مصدر دخل لهم، فضلا عن دعم مشروع إنتاجي في جمعية التكافل الخيري.


وأكدت سموها، بحضور محافظ مادبا حسن الجبور، ورئيس لجنة بلدية مادبا هيثم الجوينات، ومدير شرطة المحافظة العميد سلطان النهار، حرص الحملة على مواصلة جهودها الخيرية، والمساهمة مع الداعمين والشركاء في تحسين حياة الأسر المستهدفة، عبر تقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة.

 
 
