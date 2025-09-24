الأميرة بسمة بنت طلال تسلم مساعدات "البر والإحسان" لجمعيات في مادبا

كما سملت سموها خلال زيارتها لجمعيتي بشائر النور، والتكافل الخيرتين في مادبا، بطاقات التعلم الإلكتروني لمختلف المباحث الدراسية، لعدد من أبناء الأسر المعوزة من طلبة التوجيهي لمساعدتهم في تحسين مستواهم التعليمي.
وأعلنت سموها عن دعم الحملة لمشروع صناعة الفسيفساء في جمعية بشائر النور الخيرية، الذي يهدف إلى تدريب أشخاص ذوي إعاقة ودمجهم في المجتمع وتوفير مصدر دخل لهم، فضلا عن دعم مشروع إنتاجي في جمعية التكافل الخيري.
وأكدت سموها، بحضور محافظ مادبا حسن الجبور، ورئيس لجنة بلدية مادبا هيثم الجوينات، ومدير شرطة المحافظة العميد سلطان النهار، حرص الحملة على مواصلة جهودها الخيرية، والمساهمة مع الداعمين والشركاء في تحسين حياة الأسر المستهدفة، عبر تقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة.
-
أخبار متعلقة
-
التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الاولى للمنح الخارجية
-
العيسوي: خطاب الملك أمام الأمم المتحدة رسالة حازمة تعبّر عن ضمير الشعوب
-
تصويب 22 مخالفة وثقها ديوان المحاسبة في 15 مؤسسة في تموز وآب
-
17.6 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان حتى نهاية تموز 2025
-
متصرفية لواء الكورة تقر خطة طوارئ لفصل الشتاء
-
مصادر : لا وجود لأي سائق شاحنة أردني داخل الأراضي المحتلة منذ الحادثة على معبر الكرامة
-
هجوم غير مبرر على التلفزيون الأردني يجب ان يتوقف
-
"الصناعة والتجارة" بصدد الانتهاء من إعداد مسودة مشروع نظام التجارة الإلكترونية