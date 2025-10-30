الأميرة سناء عاصم تفتتح فعالية علمية حول الأمراض الجلدية

وأشار رئيس اللجنة التحضيرية، نائب رئيس الجمعية الدكتور الشريف محمد فواز، أن الهدف من إقامة هذه الفعالية هو تبادل الخبرات والتعرف على الأساليب العلاجية الحديثة لمرض البهاق، وإبراز مكانة الأردن الطبية وما تتمتع به منطقة البحر الميت من فرص علاجية كبيرة للعديد من الأمراض الجلدية مما أضفى قيمة علمية مميزة وأصداء إيجابية واسعة بين المشاركين.
وبين، أن الفعالية التي ستعقد على مدار يومين تركز على العديد من المواضيع التي تُعنى بالطرق الحديثة لعلاج مرض البهاق والتوعية المجتمعية حول حقيقة هذا المرض الذي لا يجب أن يشكل وصمة لدى المصاب وانما مرض يمكن علاجه بالعديد من الطرق.
وأوضح رئيس الجمعية، الدكتور أيمن القعقاع، أن الفعالية حظيت باهتمام واسع من جانب أطباء الجلدية في مختلف القطاعات وذلك لتقديمها رؤى مبتكرة وحلول طبية جديدة لهذا المرض.
وأضاف القعقاع، أن الفعالية شهدت مناقشات موسعة ومثمرة بين الأطباء المتحدثين والمشاركين، مبرزاً الدور المهني والعلمي للجمعية في احتضان هذه الفعالية العلمية رفيعة المستوى، والتي تسهم في تطوير الممارسة الطبية ورفع كفاءة الاختصاص والمهنة.
وفي ختام الحفل، كرمت سمو الأميرة سناء عاصم الداعمين والمتحدثين في الفعالية، وقدمت فرقة معان للفنون الشعبية عرضًا فلكوريًا نال تفاعل الحضور.
