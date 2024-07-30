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الأمير مرعد يلتقي سفير بعثة الاتحاد الأوروبي

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 30-07-2024 03:39 م

 

الوكيل الإخباري - التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، في مقر الهيئة، اليوم الثلاثاء، سفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف شاتزيسافاس، يرافقه الملحق الأمني في البعثة جان ميشيل ديني والملحقة الدبلوماسية في قسم التعاون الدولي كالينا نيكولايفا.


وتناول اللقاء، الذي حضره مدير عام الهيئة موران ترك، بحث سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يصب في دعم جهود الهيئة الرامية إلى تقديم مختلف خدمات الرعاية والتأهيل للمصابين العسكريين وذويهم.
واستمع الوفد إلى إيجاز حول طبيعة عمل الهيئة وأهم الأعمال والواجبات التي تضطلع بها، إضافة إلى إنجازاتها وتطلعاتها المستقبلية في تقديم الخدمة المثلى للمصابين العسكريين وذويهم.


وفي نهاية الزيارة، جال الوفد في مرافق وأقسام الهيئة المختلفة، مبدياً إعجابه بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمصابين العسكريين وذويهم.

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