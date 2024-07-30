الأمير مرعد يلتقي سفير بعثة الاتحاد الأوروبي

وتناول اللقاء، الذي حضره مدير عام الهيئة موران ترك، بحث سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يصب في دعم جهود الهيئة الرامية إلى تقديم مختلف خدمات الرعاية والتأهيل للمصابين العسكريين وذويهم.
واستمع الوفد إلى إيجاز حول طبيعة عمل الهيئة وأهم الأعمال والواجبات التي تضطلع بها، إضافة إلى إنجازاتها وتطلعاتها المستقبلية في تقديم الخدمة المثلى للمصابين العسكريين وذويهم.
وفي نهاية الزيارة، جال الوفد في مرافق وأقسام الهيئة المختلفة، مبدياً إعجابه بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمصابين العسكريين وذويهم.