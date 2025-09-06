التربية لـ " الوكيل " : لا إلغاء لإجازة يوم السبت في المدارس

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم محمود حياصات ان ما يتم تداوله حول إلغاء إجازة يوم السبت في جميع المدارس اعتبارا من العام الدراسي الجديد مجرد إشاعة ولا أساس لها من الصحة.



حياصات قال في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن كل ما يتم تداوله في هذا الإطار غير دقيق وغير صحيح ولا يستند إلى أي معلومة رسمية صادرة عن الوزارة.

