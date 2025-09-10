حساسية صبغة الشعر.. أين يكمن الخطر الحقيقي؟

الوكيل الإخباري- يحذّر خبراء الجلد من خطر التحسس الناتج عن صبغات الشعر المنزلية، وخاصة تلك التي تحتوي على مادة PPD (بارافينيلينديامين)، وهي سبب شائع لردود فعل تحسسية قد تؤدي إلى أعراض تتراوح بين الاحمرار والحكة والتورم، وقد تصل إلى حالات خطيرة تهدد الحياة.

أبرز العلامات التحذيرية:

حكة أو وخز أثناء أو بعد تطبيق الصبغة

احمرار أو بثور في فروة الرأس أو الوجه

تورم العينين أو صعوبة التنفس في الحالات الشديدة



كيف تقي نفسك؟

اختبار التحسس قبل 48 ساعة على منطقة صغيرة من الجلد

تجنب الصبغة فورًا في حال ظهور أي رد فعل

استخدام صبغات خالية من PPD أو نباتية إن كنت عرضة للحساسية



عند ظهور أعراض:

اغسل الشعر فورًا بالماء الدافئ

استشر الطبيب أو توجه للطوارئ في حال وجود صعوبة تنفس أو تورم شديد

الخبراء يؤكدون أن حتى الصبغات "الطبيعية" ليست آمنة بالكامل، لذا يجب التعامل مع كل منتج بحذر.