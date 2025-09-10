حساسية صبغة الشعر.. أين يكمن الخطر الحقيقي؟

أبرز العلامات التحذيرية:
حكة أو وخز أثناء أو بعد تطبيق الصبغة
احمرار أو بثور في فروة الرأس أو الوجه
تورم العينين أو صعوبة التنفس في الحالات الشديدة
كيف تقي نفسك؟
اختبار التحسس قبل 48 ساعة على منطقة صغيرة من الجلد
تجنب الصبغة فورًا في حال ظهور أي رد فعل
استخدام صبغات خالية من PPD أو نباتية إن كنت عرضة للحساسية
عند ظهور أعراض:
اغسل الشعر فورًا بالماء الدافئ
استشر الطبيب أو توجه للطوارئ في حال وجود صعوبة تنفس أو تورم شديد
الخبراء يؤكدون أن حتى الصبغات "الطبيعية" ليست آمنة بالكامل، لذا يجب التعامل مع كل منتج بحذر.
-
أخبار متعلقة
-
5 زيوت طبيعية لتعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه
-
الكولاجين البحري أم النباتي.. أيهما أفضل لمحاربة الشيخوخة؟
-
السردين... سرّ طبيعي لبشرة نضرة وخالية من الالتهابات
-
أحمر الخدود البرتقالي يتصدّر صيحات مكياج خريف 2025
-
تسريحات شعر عرايس لخريف 2025
-
بخطوات بسيطة.. هكذا تحمين بشرتك من الملوّثات اليومية
-
6 نصائح مفيدة للبشرة التي تعاني من الوردية
-
القناع المنقّي: علاج مثالي يُخلّص البشرة من الشوائب