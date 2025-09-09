الثلاثاء 2025-09-09 02:27 م
 

المياه للمواطنين: الخدمات الالكترونية توفر الوقت والجهد

الوكيل الإخباري-   دعت وزارة المياه والري /سلطة المياه المواطنين الى التوسع في استخدام خدماتها الالكترونية التي أطلقتها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع شركات المياه "   شركة مياه الاردن "مياهنا" وشركــة ميــاه الــيرموك، وشركة مياه العقبة" المتعددة وتشمل تسديد الفواتير، الاستعلام عن الرصيد، طلب اشتراكات المياه والصرف الصحي الجديدة، الإبلاغ عن الشكاوى، والاعتراض على الفواتير، الاستعلام عن نظام المعلومات الجوفية ( الابار) ،  توفيرا للوقت والجهد . 

ويمكن الوصول لهذه الخدمات عبر موقع الوزارة الرسمي، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية لشركات المياه


https://www.mwi.gov.jo/Default/Ar
https://www.miyahuna.com.jo/Default/Ar
https://aw.jo/web/
https://www.yw.com.jo/

 
 
