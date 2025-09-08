الحكومة تفرض ضريبة جديدة

ويتضمَّن القرار التأكيد على أنَّ صندوق الاستثمار المشترك معفى من الضريبة المفروضة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات؛ كونه لا يعتبر شركة مالية بالمعنى المحدد في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000م، كما أنه ليس من الجهات المستثناة من الإعفاء الوارد في المادة 8/1/4 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014م.
كما يتضمَّن القرار أن تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل قطعية مقدارها 0.08% (ثمانية بالعشرة آلاف) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع سنداً لأحكام المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015م، ولا تخضع لأحكام المادة 11/ب من قانون ضريبة الدخل النافذ المتعلقة بنسب ضريبة الدخل التي تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري.
وينصّ القرار كذلك على أن الأرباح الموزعة من صندوق الاستثمار المشترك على حملة الوحدات الاستثمارية في الصندوق معفاة من ضريبة الدخل، كون صندوق الاستثمار المشترك لا يعتبر شركة مالية.
ويأتي هذا القرار لغايات تحفيز إنشاء الصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في تنمية السوق المالي؛ لتكون رافعة للنمو الاقتصادي وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه هذه الغاية.
-
أخبار متعلقة
-
الزعبي أميناً عامَّاً لرئاسة الوزراء
-
وزارة البيئة تعقد اجتماعا تشاوريا لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي
-
قرار حكومي هام لدعم الصناعة في المملكة
-
الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبية لـ239 مكلفا
-
إقرار نظام معدل لنظام جمعية أدلاء السياح
-
تعيين يزن الخضير أمينًا عامًا لوزارة السياحة بعد إحالة البلعاوي للتقاعد
-
الحكومة تستكمل خطوات تنفيذ أكبر مشروع مائي استراتيجي في الأردن
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الاثنين