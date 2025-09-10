الأربعاء 2025-09-10 02:08 م
 

رويترز: ولي العهد يزور قطر اليوم الاربعاء

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 10-09-2025 01:50 م
الوكيل الإخباري-   قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إنه من المتوقع أن يصل ولي العهد  سمو  الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى قطر  يوم الأربعاء، فيما وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى.اضافة اعلان


وأضاف المصدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من المنتظر أن يزور الدوحة يوم الخميس.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

546

فيديو منوع تخيل أن ترى هذا المنظر أمامك !

7ه

فيديو منوع مشهد لطيف من داخل الحرم المكي

ارشيفية

أخبار محلية الملك يلتقي عباس ويبحثان أخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية

41 شهيدا و184 جريحا في غزة خلال يوم

فلسطين 41 شهيدا و184 جريحا في غزة خلال يوم

ارشيفية

أخبار محلية رويترز: ولي العهد يزور قطر اليوم الاربعاء

با

أخبار الشركات المهندس عماد المطارنة رئيساً لمجلس إدارة مجمع الملك الحسين للأعمال

58

المرأة والجمال حساسية صبغة الشعر.. أين يكمن الخطر الحقيقي؟

كلب داخل قفص

أخبار محلية خطة لترقيم وتعقيم الكلاب الضالة وزرع شرائح إلكترونية لتتبعها



 
 





الأكثر مشاهدة