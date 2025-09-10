رويترز: ولي العهد يزور قطر اليوم الاربعاء

وأضاف المصدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من المنتظر أن يزور الدوحة يوم الخميس.
