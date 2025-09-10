رويترز: ولي العهد يزور قطر اليوم الاربعاء

01:50 م

الوكيل الإخباري- قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إنه من المتوقع أن يصل ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى قطر يوم الأربعاء، فيما وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى.





وأضاف المصدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من المنتظر أن يزور الدوحة يوم الخميس.